Picchia la moglie in casa nel Messinese davanti ai figli minorenni: lei lo fa arrestare

Ha picchiato la moglie anche davanti ai figli minorenni. Per questo i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un 39enne di Torregrotta (in provincia di Messina) per maltrattamenti in famiglia, violenza privata e lesioni. Ad allertare la centrale operativa con una telefonata al numero unico per le emergenze (112) è stata la stessa vittima. La donna ha subito raccontato di essere stata violentemente aggredita dal marito dentro casa davanti ai figli minori. I militari, arrivati sul posto, hanno trovato l’uomo in evidente stato di agitazione, mentre stava ancora inveendo nei confronti della moglie, in presenza dei figli minorenni.

Secondo la ricostruzione dei fatti, al culmine di un litigio per futili motivi, l’uomo avrebbe aggredito e picchiato la donna. La vittima è stata accompagnata al Pronto soccorso dell’ospedale di Milazzo, dove i medici hanno giudicato guaribili in dieci giorni le lesioni riportate. Le dichiarazioni della vittima hanno consentito l’avvio delle indagini che hanno permesso ai carabinieri di raccogliere gli elementi investigativi utili per l’arresto dell’uomo che è stato sottoposto ai domiciliari con il braccialetto elettronico in un domicilio diverso da quello della moglie convivente, a disposizione dell’autorità giudiziaria.