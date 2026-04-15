Catania, arrestato un ex dirigente di polizia penitenziaria: era latitante

15/04/2026 di , Tempo di lettura 1 min

È stato arrestato un ex dirigente della polizia penitenziaria del carcere di Catania. L’ex funzionario di 66 anni originario della provincia di Catanzaro (in Calabria) è accusato di corruzione e concorso esterno all’associazione mafiosa. Già condannato in via definitiva a dieci anni di reclusione, il 66enne si era reso irreperibile.

Le ricerche dell’ex dirigente della polizia penitenziaria arrestato a Catania

In esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla procura di Catania, la polizia ha arrestato l’ex dirigente della polizia penitenziaria del carcere di Catania Bicocca. Le ricerche eseguite dalla sezione Catturandi della squadra mobile della questura di Catania, anche in Calabria, avevano avuto esito negativo. Tanto che la procura aveva richiesto e ottenuto la dichiarazione di latitanza.

Chi è Giuliano Gerardo Cardamone

L’ex dirigente della polizia penitenziaria arrestato a Catania è Giuliano Gerardo Cardamone. In particolare, il 66enne è stato arrestato nella nottata del 12 aprile in un appartamento del quartiere periferico di Librino. La polizia, dopo avere monitorato approfonditamente i movimenti dei familiari, ha individuato lo stabile dove l’ex funzionario si nascondeva, situato allo stesso indirizzo di residenza

Il latitante nascosto in un appartamento occupato abusivamente

L’ufficio investigativo della questura di Catania – coordinato dal Servizio centrale operativo – ha avviato una serrata attività finalizzata alla cattura. Anche attraverso presidi tecnici, ha rintracciato il latitante in un appartamento del quartiere Librino, occupato abusivamente, dove è stato catturato. La polizia ha fatto irruzione e ha sorpreso il latitante su un divano letto, che, insieme a pochi altri mobili e suppellettili, costituiva l’arredo dell’immobile. L’ex funzionario della polizia penitenziaria di Catania è stato arrestato e portato in questura. Al termine delle procedure di rito, il 66enne è stato rinchiuso nel carcere di Agrigento.

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