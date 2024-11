Arrestato un 23enne ad Acireale. Picchiava i genitori e la sorella

Un episodio di violenza domestica ha scosso Acireale, in provincia di Catania, dove un giovane di 23 anni è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di aver aggredito fisicamente i genitori e la sorella. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, il giovane, il cui nome non è stato reso noto per motivi legati alla privacy, avrebbe vessato quotidianamente i familiari – colpendo con calci e pugni il padre e la sorella – tanto da indurre i genitori ad affitargli una casa in un altro Comune. Nonostante questo il giovane avrebbe continuato nelle sue condotte aggressive, spesso conseguenti a delle richieste di denaro non soddisfatte. Adesso si trova nella casa circondariale di piazza Lanza, a Catania.