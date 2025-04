Modica: maltratta l’ex moglie, disposto il braccialetto elettronico per un 53enne

Foto di Polizia

La polizia ha eseguito una ordinanza impositiva del divieto di avvicinamento, con l’applicazione braccialetto elettronico, emessa dal gip di Ragusa, su richiesta della procura, a carico di un 53enne di Modica, denunciato dalla ex moglie a seguito delle lesioni subite dopo una lite per futili motivi, per le quali aveva fatto ricorso alle cure mediche. Il rapporto tra i coniugi era caratterizzato da continui maltrattamenti da parte dell’uomo, con insulti, intimidazioni e percosse per l’intera durata del matrimonio.