Biancavilla, in piazza con manganello e coltello: denunciati un 19enne e un 31enne

13/09/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Un 31enne e un 19enne di Biancavilla (in provincia di Catania) sono stati denunciati dai carabinieri per porto abusivo di armi o oggetti atti a offendere. Durante un servizio di controllo nelle zone della movida, i militari hanno fermato – in via Vittorio Emanuele – un giovane alla guida di un’auto con il volume dell’autoradio altissimo. Sin da subito il 19enne avrebbe mostrato di essere infastidito dal controllo dei militari. Nel corso della perquisizione, all’interno della macchina, sotto al sedile anteriore lato passeggero, è stato trovato e sequestrato un manganello artigianale di legno lungo 50 centimetri.

I carabinieri hanno poi proceduto a un altro controllo, effettuato nei confronti di un uomo che a piedi stava attraversando la strada. Durante le fasi dell’identificazione il 31enne si sarebbe mostrato agitato e nervoso. Nella tasca dei pantaloni, i militari hanno trovato e sequestrato un coltello a scatto lungo 16 centimetri (di cui otto di lama). Dopo avere sequestrato entrambi gli oggetti il cui porto è illegale, i militari hanno denunciato entrambi gli uomini all’autorità giudiziaria.

