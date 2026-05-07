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Armi e droga, in casa arsenale e miele dello sballo: arrestato a Siracusa

07/05/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Aveva un arsenale in casa e una droga potentissima un trentacinquenne già noto alle forze dell’ordine arrestato mercoledì scorso dalla polizia di Siracusa. Nel corso di una perquisizione domiciliare di iniziativa sono stati trovati nella sua abitazione un fucile calibro 12, 20 munizioni dello stesso calibro, una pistola revolver calibro 38 con 7 colpi del medesimo calibro e, all’interno di un contenitore di plastica, circa 30 grammi di wax, ovvero resina di cannabis, dall’elevata concentrazione di principio attivo, cinque volte più potente e soprannominata miele dello sballo, e un bilancino di precisione. Il fucile era stato denunciato come rubato da un’abitazione a Catania nell’aprile 2024. L’uomo è ora agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

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