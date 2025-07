Armi clandestine: sette arresti a Priolo Gargallo, coinvolti anche due minorenni

Un vero e proprio arsenale nascosto in una casa isolata nelle campagne di Priolo Gargallo. È quanto hanno scoperto i carabinieri della compagnia di Siracusa durante un’operazione notturna tra lunedì e martedì, che ha portato all’arresto in flagranza di reato di sette persone, tra cui due minorenni. Il blitz è scattato in seguito a una perquisizione domiciliare mirata. I militari hanno cinturato l’abitazione di un 50enne pregiudicato che fungeva da punto di riferimento per il gruppo. Alla vista dei carabinieri, i presenti hanno tentato di fuggire tra i campi e di disfarsi delle armi, ma il tempestivo intervento ha impedito la loro fuga.

Durante l’operazione sono stati sequestrati un fucile calibro 12 con canne mozze e matricola abrasa, due pistole – una semiautomatica calibro 9 e una a tamburo – anch’esse con matricole abrase, una pistola modificata da salve, una penna-pistola, varie munizioni e due coltelli. Un arsenale che conferma la pericolosità del gruppo, composto da soggetti tra i 22 e i 50 anni, tutti con precedenti per reati contro la persona, il patrimonio, le armi e gli stupefacenti. I sette fermati sono stati arrestati per porto abusivo di armi e munizioni, detenzione illegale di armi clandestine e ricettazione. Gli arresti sono stati convalidati dall’autorità giudiziaria.