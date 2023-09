Area pedonale piazza Mazzini inaccessibile per persone a mobilità ridotta. Sindaco: «Chiedo scusa, rimedieremo subito»

Alcune fioriere, pensate per sbarrare l’accesso a macchine e moto, finiscono per impedire il passaggio anche alle persone a mobilità ridotta. Succede nella nuova area pedonale di piazza Mazzini, a Catania, come denuncia una mamma attraverso un post su Facebook, con foto a corredo che immortala un bambino in carrozzina che non riesce a passare. «Penso che la pedonalizzazione sia un servizio rivolto ai cittadini che desiderano godere in sicurezza, senza traffico e smog, delle zone più belle della città. Purtroppo, una nobile iniziativa può diventare un ulteriore impedimento per chi si trova di fronte a ostacoli insormontabili», scrive Clara Battaglia, imprenditrice nel settore della ricettività e particolarmente sensibile sul tema delle barriere architettoniche.

A rispondere al post, a stretto giro, è stato direttamente il sindaco Enrico Trantino, attivo con i propri commenti su Facebook, in particolare nelle varie pagine che ogni giorno denunciano atti di inciviltà in città. «Sono profondamente rammaricato e le chiedo scusa di persona – scrive il primo cittadino – Purtroppo, per arginare certi fenomeni di inciviltà, siamo costretti ad apporre barriere, ma certamente le stesse non possono limitare il movimento di chi, primo fra tutti, dovrebbe godere dei nuovi spazi interdetti al traffico. Chiederò che rimedino domani (oggi per chi legge, ndr) e mi piacerebbe dare il cinque a chi ha subito quell’inconveniente, perché sappia che la città che stiamo immaginando gli piacerà».

