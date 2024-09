Scicli, anziano aggredito e derubato mentre butta la spazzatura davanti casa

Un 27enne e una 34enne, entrambi pregiudicati e originari di Scicli (in provincia di Ragusa) sono stati arrestati per una rapina commessa ad aprile ai danni di un anziano. Secondo quanto è stato ricostruito nel corso delle indagini, l’uomo era uscito di casa per andare a buttare un sacco di spazzatura quando è stato avvicinato dai due.

Spintonandolo e aggredendolo, i due sono riusciti a rubargli 45 euro che l’anziano aveva nel portafoglio. Attraverso i sistemi di videosorveglianza, il 27enne e la 34enne sono stati identificati. La donna è stata sottoposta agli arresti domiciliari, mentre l’uomo è finito in carcere.