È morto Antonino Recca, ex rettore dell’Università di Catania

È morto a 74 anni Antonino Recca, ex rettore dell’Università di Catania. Recca ha guidato l’ateneo catanese da ottobre 2006 a febbraio 2013. Ordinario di Chimica dal 1986, successivamente ha ricevuto anche la cattedra di Scienza e Tecnologia dei materiali. Da 1999 al 2005 è stato preside dell’allora Facoltà di Ingegneria.

Recca è stato coinvolto nel caso Mailgate, sollevato nel 2012 da alcuni studenti e da alcune studentesse che avrebbero ricevuto delle e-mail di propaganda elettorale dall’indirizzo di posta elettronica dell’Università. In primo grado Recca è stato condannato a un anno di reclusione per utilizzazione dei dati segreti a fini non patrimoniali. Il processo di Appello si è concluso con i reati estinti, perché è sopraggiunta la prescrizione.