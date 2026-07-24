Ramacca, trova un ladro in casa e lo ferisce con un coltello

Foto di Christian Schickler - immagine d'archivio

Trova un ladro in casa sua a Ramacca, nel Catanese, e lo ferisce con un coltello. Il 37enne si era introdotto in una casa quando è stato sorpreso dal proprietario, un uomo di 50 anni. Che ha affrontato l’intruso incappucciato, il quale avrebbe dato inizio a una colluttazione. Durante la quale il ladro ha avuto la peggio, venendo ferito dal 50enne con un coltello da cucina. Il 37enne è riuscito a scappare, ma è stato rintracciato poco distante e identificato. Si tratta di un uomo originario dell’est Europa, adesso ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Caltagirone. La sua porta è piantonata dai carabinieri, perché in arresto per furto e lesioni personali aggravate.