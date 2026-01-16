Chiusure e modifiche alla viabilità per lavori in due tratti di strada gestiti da Anas: lungo la statale 192 Della Valle del Dittaino, nel Comune di Motta Sant’Anastasia, nel Catanese, e lungo la statale 120 Dell’Etna e delle Madonie.

La chiusura lungo la statale 192

Nel primo caso, per i lavori di demolizione e ricostruzione di un ponte, la statale 192 verrà chiusa dal 20 gennaio al 7 marzo nel tratto tra i chilometri 73,850 e 74. I mezzi pesanti provenienti da Catania e diretti a Enna, verranno deviati verso l’autostrada A19 tramite lo svincolo a Zia Lisa, in direzione Palermo, per poi poter uscire allo svincolo di Motta Sant’Anastasia e reimmettersi di nuovo sulla statale 192. E ugualmente in senso inverso. I mezzi sotto le 3,5 tonnellate, invece, da Catania a Enna, saranno indirizzati sull’ex strada Motta/Policara, verso Motta Sant’Anastasia, per poi immettersi prima sulla via San Nicola e successivamente sulla provinciale 13, da cui si potrà raggiungere di nuovo la strada statale 192. Anche in questo caso, previsto il medesimo percorso inverso.

Il senso unico alternato lungo la statale 120

Le modifiche alla viabilità sulla statale 120 saranno invece valide dal 19 gennaio al 4 marzo, su alcuni tratti compresi fra i chilometri 156,500 e 215,627, con un senso unico alternato regolato tramite semaforo. Un cambiamento necessario per permettere i lavori di riqualificazione funzionale delle barriere di sicurezza.