Amts Catania, annunciata manutenzione mezzi. «Ci saranno per diversi giorni disagi per gli utenti»

L’Azienda metropolitana trasporti e sosta Catania ha varato un piano di esercizio provvisorio che prevede una temporanea riduzione dei mezzi in servizio per effettuare tutte le opportune e periodiche revisioni, con verifiche tecniche e meccaniche. Lo rende noto la stessa azienda che in un comunicato sottolinea di essere «consapevole che tali necessarie operazioni di revisione sui mezzi della flotta comporteranno, per diversi giorni, qualche disagio a utenti e cittadinanza». Per questo, l’Amts, prosegue la nota, «si scusa con quanti ogni giorno usufruiscono dei mezzi pubblici per motivi di lavoro e personali, assicurando che si stanno ponendo in essere tutte le misure per minimizzare i disagi il più possibile e per ritornare al programma di esercizio ordinario nel più breve tempo possibile». Contestualmente l’amministrazione aziendale fa sapere di avere avviato indagini interne per verificare omissioni e ritardi delle funzioni tecniche aziendali.

Foto di Salvo Puccio