Catania, sequestrate bombole di ossigeno scadute in un’ambulanza

I carabinieri Nas di Catania hanno sequestrato un’ambulanza privata che aveva appena accompagnato un paziente in un ambulatorio pubblico. Il mezzo, a cui è stata ritirata la carta di circolazione, non era omologato per il trasporto di persone con conducente a noleggio. In altri mezzi, invece, mancava il documento di valutazione dei rischi, obbligatorio come stabilito dalla normativa sulla sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro.

In un caso è stata scoperta, tra le attrezzature e dispositivi medici di equipaggiamento, la presenza di bombole di ossigeno scadute di validità. Ne è stato disposto il sequestro immediato poiché il loro contenuto potrebbe essere dannoso o inefficace in caso di somministrazione ai pazienti. A ciò si è aggiunta anche la sospensione dell’autorizzazione sanitaria del mezzo di soccorso.