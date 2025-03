Diramata allerta meteo gialla: ancora piogge in Sicilia, in particolare sui settori orientali

Foto generata con IA

La Protezione civile regionale ha diramato un nuovo bollettino meteo per domani, giovedì 27 marzo 2025. Il livello di allerta sarà di colore giallo in tutta l’isola poiché si prevede il persistere di precipitazione sparse a prevalente carattere di rovescio o temporale, in particolare sui settori orientali. I fenomeni, secondo le previsioni del dipartimento regionale, saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento.