Maltempo: allerta gialla. Raffiche di vento a Siracusa e problemi per una nave da crociera

Un bollettino meteo con allerta gialla è stato diramato dalla protezione civile regionale per domani, domenica 7 gennaio 2024. «In caso di rovesci o temporali – si legge nel documento – si raccomanda particolare attenzione ai deflussi nelle aree urbane e nei luoghi frequentati dall’uomo anche in prossimità dei corsi d’acqua». Oggi, intanto, da segnalare il maltempo che ha colpito l’area di Siracusa con raffiche di vento e pioggia forte. Diverse le segnalazioni ai vigili del fuoco per alberi sradicati e strade allagate. Proprio nel capoluogo aretuseo, per il il forte vento, una nave da crociera Msc ha rotto gli ormeggi rendendo necessario l’intervento di alcuni rimorchiatori. Secondo quanto appreso non vi erano passeggeri a bordo del nave.