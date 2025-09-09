Valigia sospetta sui binari della Militello–Vizzini, trovato fucile ad aria compressa

09/09/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Momenti di tensione nel pomeriggio di ieri lungo la linea ferroviaria Militello–Vizzini, dove il personale di RFI Italia. ha segnalato la presenza di una valigia nera abbandonata sui binari. La segnalazione, giunta al numero unico di emergenza 112, è stata immediatamente inoltrata ai carabinieri della stazione di Militello in Val di Catania, già impegnati in zona per i festeggiamenti in onore di Maria SS. della Stella, patrona del Comune.

I militari hanno raggiunto subito il posto, individuando il bagaglio sospetto in prossimità della linea ferrata e attivando le misure di sicurezza. È stato richiesto l’intervento degli artificieri del comando provinciale di Catania, specializzati nella gestione di pacchi sospetti, mentre è stata disposta la momentanea interruzione della circolazione ferroviaria e il blocco dei veicoli lungo la strada adiacente.

Gli artificieri hanno deciso di ricorrere alla tecnica della tiranteria, agganciando la valigia con lunghi tiranti e trascinandola in un punto protetto, per poi sottoporla a controllo radiografico. L’esame ha escluso la presenza di ordigni esplosivi. All’interno, i militari hanno rinvenuto un fucile ad aria compressa calibro 68 di libera vendita, ben 176 bombolette di ricarica a gas e sette confezioni di munizioni compatibili con l’arma. Il materiale è stato sequestrato per ulteriori accertamenti.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale: dall’8 al 14 settembre 2025
di

ARIETELa settimana inizia, per voi Ariete, ancora all’insegna della passione: Marte pungola dall’opposizione, che a volte vi rende un po’ irritabili, e il lavoro sembra allentare la sua pressione su di voi, perché avete fatto anche per quattro. Perdete l’appoggio di Mercurio e non sempre sarà obbligatorio dilungarsi troppo, sia nelle questioni lavorative che in […]

Oroscopo speciale: Mercurio in Vergine
di

Mercurio arriva nel segno della Vergine: il pianeta dell’intelligenza e della comunicazione si sposta in un’area molto congeniale, che è anche uno dei suoi regni. Cosa esprimerà con la pacatezza del suo nuovo cielo? ARIETETenderete, voi Ariete, a essere molto più assertivi al lavoro, a rendervi conto di quanto le vostre idee e le vostre […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze

Qualità Sicura a tavola

Siciliani all`opera

Fai la differenza

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]