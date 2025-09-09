Valigia sospetta sui binari della Militello–Vizzini, trovato fucile ad aria compressa

Momenti di tensione nel pomeriggio di ieri lungo la linea ferroviaria Militello–Vizzini, dove il personale di RFI Italia. ha segnalato la presenza di una valigia nera abbandonata sui binari. La segnalazione, giunta al numero unico di emergenza 112, è stata immediatamente inoltrata ai carabinieri della stazione di Militello in Val di Catania, già impegnati in zona per i festeggiamenti in onore di Maria SS. della Stella, patrona del Comune.

I militari hanno raggiunto subito il posto, individuando il bagaglio sospetto in prossimità della linea ferrata e attivando le misure di sicurezza. È stato richiesto l’intervento degli artificieri del comando provinciale di Catania, specializzati nella gestione di pacchi sospetti, mentre è stata disposta la momentanea interruzione della circolazione ferroviaria e il blocco dei veicoli lungo la strada adiacente.

Gli artificieri hanno deciso di ricorrere alla tecnica della tiranteria, agganciando la valigia con lunghi tiranti e trascinandola in un punto protetto, per poi sottoporla a controllo radiografico. L’esame ha escluso la presenza di ordigni esplosivi. All’interno, i militari hanno rinvenuto un fucile ad aria compressa calibro 68 di libera vendita, ben 176 bombolette di ricarica a gas e sette confezioni di munizioni compatibili con l’arma. Il materiale è stato sequestrato per ulteriori accertamenti.