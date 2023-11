Siracusa, 43enne trovata ubriaca alla guida

Una donna di 43 anni è stata denunciata dagli agenti delle volanti di Siracusa per guida in stato di ebbrezza alcolica. I fatti si sono verificati in via Savoia dove la 43enne, alla guida della propria auto, faceva delle manovre che mettevano a rischio la sicurezza dei pedoni e degli altri utenti della strada. Una volta bloccata, la donna sin da subito è stata notata in uno stato di alterazione. Sul posto è intervenuta anche la polizia municipale per effettuare l’alcol test che ha dato esito positivo. L’auto è stata sequestrata.