Foto archivio

Estorsione brandendo un’ascia. Un vero e proprio incubo quello vissuto dal titolare e dai dipendenti di un’attività commerciale di Alcamo, costretti per giorni a subire minacce e intimidazioni da parte di due uomini del posto. I carabinieri della compagnia di Alcamo hanno arrestato un 32enne e un 42enne, in esecuzione di un’ordinanza cautelare emessa dal gip di Trapani su richiesta della procura, con le accuse di estorsione e porto abusivo di armi o oggetti atti a offendere. Secondo le indagini, i due si sarebbero presentati per sei volte consecutive, tra il 18 e il 24 settembre, nel locale, prelevando denaro dalla cassa per un totale di oltre 500 euro.

L’estorsione e le minacce con un’ascia

Le visite si sarebbero trasformate in momenti di paura, con i due indagati che non esitavano a minacciare il personale anche brandendo un’ascia, per ottenere il denaro. Le denunce presentate e le indagini dei carabinieri hanno portato all’emissione del provvedimento restrittivo: il 42enne è stato condotto in carcere, mentre il 32enne si trova agli arresti domiciliari.



