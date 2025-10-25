Foto archivio

Alcamo, due arresti per estorsione: minacce con un’ascia a un commerciante

25/10/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Estorsione brandendo un’ascia. Un vero e proprio incubo quello vissuto dal titolare e dai dipendenti di un’attività commerciale di Alcamo, costretti per giorni a subire minacce e intimidazioni da parte di due uomini del posto. I carabinieri della compagnia di Alcamo hanno arrestato un 32enne e un 42enne, in esecuzione di un’ordinanza cautelare emessa dal gip di Trapani su richiesta della procura, con le accuse di estorsione e porto abusivo di armi o oggetti atti a offendere. Secondo le indagini, i due si sarebbero presentati per sei volte consecutive, tra il 18 e il 24 settembre, nel locale, prelevando denaro dalla cassa per un totale di oltre 500 euro.

L’estorsione e le minacce con un’ascia

Le visite si sarebbero trasformate in momenti di paura, con i due indagati che non esitavano a minacciare il personale anche brandendo un’ascia, per ottenere il denaro. Le denunce presentate e le indagini dei carabinieri hanno portato all’emissione del provvedimento restrittivo: il 42enne è stato condotto in carcere, mentre il 32enne si trova agli arresti domiciliari.


Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Valverde, uomo accoltellato dal cognato in una panineria
Leggi la notizia

Estorsione brandendo un’ascia. Un vero e proprio incubo quello vissuto dal titolare e dai dipendenti di un’attività commerciale di Alcamo, costretti per giorni a subire minacce e intimidazioni da parte di due uomini del posto. I carabinieri della compagnia di Alcamo hanno arrestato un 32enne e un 42enne, in esecuzione di un’ordinanza cautelare emessa dal […]

L`oroscopo di Marco Amato

Il segno zodiacale del mese: chi ha paura dello Scorpione?
di

Tanto temuto e tacciato di misteriosa pericolosità, il segno zodiacale del mese è lo Scorpione. Segno fisso d’autunno che incarna la caducità della materia e la sua trasformazione in un’altra forma. Spesso famigerato per la sua fama di mistero, vendicatività e per la sua attitudine alla seduzione, è uno dei segni più maltrattati e fraintesi […]

Oroscopo speciale: Luna nuova in Bilancia
di

La Luna si compie nuova in Bilancia e l’oroscopo segnala la rinascita delle energie emotive. Si preparano delle novità nell’approccio dei dodici segni zodiacali a emozioni e sentimenti. Ma anche di porsi rispetto alla vita. Stimolati da una Luna che si forma in un segno, la Bilancia, che implicita ritrovata gentilezza e un modo di […]

Oroscopo della settimana dal 20 al 26 ottobre 2025
di

L’oroscopo della settimana, a partire da lunedì 20 ottobre, promette ribaltoni eclatanti per i segni d’acqua. L’entrata del Sole in Scorpione lo rende il segno protagonista della settimana. Venere in Bilancia, invece, fa sentire i segni d’aria i più amati della settimana. Sfide piacevoli per Leone, Sagittario e Acquario. ARIETE Questa settimana porta cambiamenti notevoli […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze

Qualità Sicura a tavola

Siciliani all`opera

Fai la differenza

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]