Alcamo, arrestato 21enne per una serie di furti. Incastrato dalle telecamere

I carabinieri della stazione di Alcamo, provincia di Trapani, hanno arrestato un 21enne, ritenuto responsabile di una serie di furti in abitazione messi a segno negli ultimi giorni in città. Anche grazie all’analisi delle immagini degli impianti di videosorveglianza e ai racconti di alcuni testimoni, i militari sono risaliti al giovane, accusato del furto di tre portafogli in altrettante case e di quello di due monopattini, uno rubato da un’abitazione e un altro in strada. Dopo le formalità di rito, è stato messo ai domiciliari.