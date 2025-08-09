Aggressione in un locale di Tre Fontane, nel Trapanese: spedizione punitiva a mazzate

Colpito a mazzate nella cucina dove lavora. È successo a Tre Fontane, frazione di Campobello di Mazara, nel Trapanese, dove un uomo ieri sera è stato aggredito da cinque persone che si sono introdotte nel locale, tra il fuggi fuggi dei clienti. Si tratterebbe una spedizione punitiva, i cui motivi, però, non sono ancora noti. Sul posto, i carabinieri e due ambulanze del 118 che hanno trasportato il ferito al pronto soccorso dell’ospedale di Castelvetrano. Le botte sono state giudicate guaribili in dieci giorni. I militari indagano sul caso, dopo aver acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per individuare il gruppo di aggressori.