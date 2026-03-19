Violenta aggressione nel tardo pomeriggio di ieri a Giarre, dove un sedicenne è stato picchiato all’interno della Villa Garibaldi. Il giovane, secondo quanto ricostruito, si trovava seduto su una panchina quando sarebbe stato avvicinato da un uomo maggiorenne, in compagnia della propria fidanzata, che lo avrebbe colpito senza alcun motivo apparente. Il ragazzo è stato soccorso e trasportato all’ospedale della città, dove si trova ricoverato per tumefazioni e lesioni al volto, alla mandibola e all’addome. Le sue condizioni, pur serie, sono al momento sotto osservazione dei medici.

La denuncia della madre e l’appello sui social

A denunciare l’accaduto è stata la madre del minorenne, che ha presentato un esposto ai carabinieri della compagnia locale e ha raccontato quanto successo anche sui social. «Mio figlio di 16 anni, mentre era seduto su una panchina, è stato aggredito violentemente e senza alcun motivo da un uomo maggiorenne», ha scritto, spiegando che il giovane è stato «malmenato in modo serio» e che la famiglia è in attesa dei referti medici. La donna ha rivolto un appello ai cittadini e ai giornalisti affinché venga data visibilità alla vicenda, invitando chiunque abbia assistito alla scena, tra le 18 e le 19, a farsi avanti. Particolare attenzione è stata richiesta anche a chi dispone di sistemi di videosorveglianza nella zona: le immagini registrate in quell’orario potrebbero rivelarsi decisive per identificare l’aggressore.