Aggressione gelataio Pachino, denunciati quattro giovani

Ci sarebbe una precedenza non concessa dietro la violenta aggressione subita dal 21enne Lamin Ceesay, a Pachino (Siracusa) il 18 ottobre. Così avrebbero riferito i quattro giovani pachinesi che sono stati identificati dai carabinieri denunciati per lesioni personali in concorso per avere aggredito il 21enne che lavora nella gelateria Don Peppinu a Marzamemi. A denunciare subito l’episodio era stato il titolare dell’esercizio commerciale: «Non pare gli abbiano urlato contro insulti razzisti mentre lo picchiavano, ma io credo che se avesse avuto la pelle bianca non avrebbero di certo agito in quel modo», aveva detto a MeridioNews Peppe Flamingo.

Originario del Gambia, il 21enne da cinque anni vive e lavora in Sicilia. Martedì scorso, l’aggressione sarebbe avvenuta sotto l’abitazione del giovane che era rientrato a bordo del proprio scooter. «È stato accerchiato dal branco che lo ha aggredito non solo con calci e pugni ma anche utilizzando il suo casco», aveva riferito Flamingo al nostro giornale.