Foto di polizia

Aggredisce l’ex in strada e le strappa il telefono: arrestato 48enne a Catania

23/11/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Una scena di violenza sotto gli occhi di una pattuglia in transito. È così che gli agenti del commissariato Borgo Ognina hanno fermato un 48enne catanese, sorpreso mentre aggrediva la sua ex compagna in via Fimia, nei pressi del parco Vulcania. L’uomo, poi arrestato con l’accusa di atti persecutori e rapina, avrebbe prima strappato il telefono dalle mani della donna e poi iniziato a spingerla con forza contro la saracinesca di un garage.

L’aggressione e le ferite alla donna

I poliziotti sono intervenuti in pochi istanti, bloccando il 48enne e soccorrendo la vittima, visibilmente scossa e ferita al braccio e alla schiena. Una volta ricevute le cure mediche, la donna ha denunciato l’accaduto, raccontando mesi di gelosia morbosa, isolamento, pressioni e violenze: episodi in cui l’ex compagno l’avrebbe costretta a restare chiusa in casa, le avrebbe sottratto il cellulare e perfino danneggiato una finestra della sua abitazione tirando una grossa pietra dopo che lei si era rifiutata di aprirgli la porta. Dopo gli adempimenti di rito, il 48enne è stato trasferito nel carcere di piazza Lanza su disposizione della procura.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Oroscopo settimanale dal 24 al 30 novembre 2025
Leggi la notizia

Una scena di violenza sotto gli occhi di una pattuglia in transito. È così che gli agenti del commissariato Borgo Ognina hanno fermato un 48enne catanese, sorpreso mentre aggrediva la sua ex compagna in via Fimia, nei pressi del parco Vulcania. L’uomo, poi arrestato con l’accusa di atti persecutori e rapina, avrebbe prima strappato il […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dal 24 al 30 novembre 2025
di

La settimana a partire dal 24 novembre si apre con la stagione del Sagittario e, sotto l’egida dei segni di fuoco, l’oroscopo segnala una gran voglia di dinamismo, forza, passione, viaggi e novità. Baldanzoso e positivo, l’istintivo Sagittario colora la settimana dei dodici segni zodiacali. In particolare di Ariete e Leone, ma anche di Bilancia […]

Sagittario: il segno zodiacale del fuoco che si fa dono (o veleno)
di

È il momento del nono segno zodiacale: il Sagittario, segno di fuoco, retto da Giove. Ai nati del segno – e a chi vuole conoscerli meglio – dedichiamo la nuova monografia della nostra rubrica astrologica. Con una delle iconografie più affascinanti e riconoscibili dello zodiaco, l’amabile centauro, come tutti i segni di fine stagione, è […]

Oroscopo speciale: Mercurio retrogrado dal Sagittario allo Scorpione
di

Il percorso di Mercurio retrogrado in Scorpione, in questo periodo dell’anno, è decisamente interessante per i 12 segni zodiacali e merita un apposito oroscopo. Viene dal Sagittario, dove Marte gli chiede di pensare, dire e creare progetti coraggiosi e ambiziosi, spingendolo probabilmente a battere in ritirata e a rifugiarsi in Scorpione. Come se avesse ancora […]

Business in chiaro

Oltre i motori

Guida agli incentivi auto elettriche 2025: ancora una possibilità per cui tenersi pronti
di

Tutti pazzi per gli incentivi per le auto elettriche 2025. Nonostante i fondi esauriti in poche ore, rimangono alcune domande per i fortunati possessori del voucher. Ma anche alcune possibilità per chi non è riuscito ad accaparrarsi l’ecobonus, pur volendo acquistare un’auto elettrica. Proviamo a fare chiarezza con l’aiuto degli esperti di Comer Sud, concessionaria […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze