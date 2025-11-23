Foto di polizia

Una scena di violenza sotto gli occhi di una pattuglia in transito. È così che gli agenti del commissariato Borgo Ognina hanno fermato un 48enne catanese, sorpreso mentre aggrediva la sua ex compagna in via Fimia, nei pressi del parco Vulcania. L’uomo, poi arrestato con l’accusa di atti persecutori e rapina, avrebbe prima strappato il telefono dalle mani della donna e poi iniziato a spingerla con forza contro la saracinesca di un garage.

L’aggressione e le ferite alla donna

I poliziotti sono intervenuti in pochi istanti, bloccando il 48enne e soccorrendo la vittima, visibilmente scossa e ferita al braccio e alla schiena. Una volta ricevute le cure mediche, la donna ha denunciato l’accaduto, raccontando mesi di gelosia morbosa, isolamento, pressioni e violenze: episodi in cui l’ex compagno l’avrebbe costretta a restare chiusa in casa, le avrebbe sottratto il cellulare e perfino danneggiato una finestra della sua abitazione tirando una grossa pietra dopo che lei si era rifiutata di aprirgli la porta. Dopo gli adempimenti di rito, il 48enne è stato trasferito nel carcere di piazza Lanza su disposizione della procura.