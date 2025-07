Aggredisce il compagno della nipote e minaccia i carabinieri: arrestato 53enne a Valverde

I carabinieri hanno arrestato un uomo di 53 anni, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale, minaccia aggravata e danneggiamento aggravato. I militari sono intervenuti in seguito alla richiesta d’aiuto di una donna, preoccupata per la propria incolumità dopo che il figlio aveva aggredito il compagno della nipote, procurandogli una ferita al volto.

Quando i carabinieri sono arrivati nell’appartamento, hanno trovato il 53enne in evidente stato di agitazione. Dopo averlo bloccato e calmato, lo hanno accompagnato in caserma per gli accertamenti di rito. Durante il tragitto, l’uomo – dopo un’apparente fase di tranquillità – ha iniziato a protestare, ha tentato di aprire la portiera dell’auto e ha minacciato i militari. Comportamenti che ha reiterato anche in caserma, dove ha anche simulato un malore nel tentativo di eludere il controllo.

Dagli accertamenti è emerso che il soggetto era già sottoposto alla misura della libertà vigilata, disposta dall’ufficio di sorveglianza di Messina, e aveva numerosi precedenti penali per reati contro la persona, contro il patrimonio e in materia di stupefacenti. L’arresto è stato convalidato e il giudice ha disposto nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere.