Aggredisce autista Amat dopo la discesa di una disabile: colpito alla testa e poi fugge

Una normale manovra di assistenza a bordo si è trasformata in un’aggressione violenta. È successo in piazza Alcide De Gasperi, dove un autista dell’Amat – l’azienda che gestisce il trasporto urbano a Palermo – è stato colpito alla testa da un passeggero. L’aggressione si è verificata mentre il conducente era alla guida del bus della linea 614. Secondo quanto ricostruito, l’uomo aveva appena attivato la pedana per consentire la discesa di una donna in sedia a rotelle. Durante la manovra, la passeggera avrebbe perso l’equilibrio, finendo addosso a un altro uomo. Nessuna conseguenza fisica, ma quest’ultimo avrebbe reagito con violenza, colpendo l’autista alla testa prima di darsi alla fuga.

L’uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ospedale, dove i medici gli hanno diagnosticato un trauma cranico. Sull’episodio indaga la polizia, che sta raccogliendo testimonianze e visionando eventuali immagini delle telecamere per risalire all’identità dell’aggressore.