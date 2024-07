Aggressione al Policlinico di Palermo, colpi di stampella perché voleva essere visitata subito

Voleva essere visitata subito e ha colpito un autista soccorritore. L’ennesimo episodio di violenza è avvenuto al Policlinico di Palermo, dove una donna di 66 anni non ha esitato a colpire con le stampelle il malcapitato. Arrivata al Pronto soccorso avrebbe chiesto di essere immediatamente soccorsa, l’attesa l’avrebbe spazientita e avrebbe così aggredito l’autista soccorritore. Per riportare la calma è stato necessario l’intervento dei carabinieri, che hanno denunciato la donna per interruzione di pubblico servizio.