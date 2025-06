Aggrediti e derubati dopo una serata alla Vucciria: turisti nel mirino a Palermo

Foto di trolvag su Wikimedia

Quattro ragazzi portoghesi e una turista italiana sono stati aggrediti e derubati nella zona della Vucciria, uno dei luoghi simbolo della movida palermitana. I fatti risalgono a pochi giorni fa, quando il gruppo stava rientrando nei rispettivi alloggi dopo avere trascorso la notte tra i locali del centro. Secondo quanto denunciato dalle vittime, il branco li avrebbe prima accerchiati per poi aggredirli fisicamente. Pugni, calci e insulti: i giovani non hanno potuto far nulla per difendersi. Oltre alla violenza, hanno subito il furto di telefoni cellulari, carte di credito e denaro contante. Gli aggressori avrebbero seguito le vittime fino alle strutture dove alloggiavano.

I quattro ragazzi portoghesi erano ospiti di un B&B in corso Vittorio Emanuele, nei pressi di piazza Vigliena, mentre la ragazza italiana alloggiava poco distante, in piazza Borsa. La denuncia è stata presentata alla polizia, che ha avviato le indagini. Le forze dell’ordine stanno visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona e ascoltando i testimoni, nel tentativo di identificare i componenti del branco responsabile dell’aggressione.