Vittoria

Aggrediscono a calci e pugni un 22enne, quattro arrestati per rapina e lesioni

09/08/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Sono stati arrestati, durante un’operazione congiunta di polizia e carabinieri, quattro pregiudicati di 39, 26, 25 e 24 anni. Tutti residenti tra Comiso e Vittoria sono accusati di rapina aggravata e lesioni. L’operazione è stata portata a termine dagli investigatori della squadra mobile della questura di Ragusa, dei commissariati di Comiso, di Vittoria e dei carabinieri di Vittoria nasce da un’aggressione a un 22enne. Alla giovane vittima, colpita da calci e pugni, furono rubati i cellulari. 

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