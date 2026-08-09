Vittoria

Sono stati arrestati, durante un’operazione congiunta di polizia e carabinieri, quattro pregiudicati di 39, 26, 25 e 24 anni. Tutti residenti tra Comiso e Vittoria sono accusati di rapina aggravata e lesioni. L’operazione è stata portata a termine dagli investigatori della squadra mobile della questura di Ragusa, dei commissariati di Comiso, di Vittoria e dei carabinieri di Vittoria nasce da un’aggressione a un 22enne. Alla giovane vittima, colpita da calci e pugni, furono rubati i cellulari.