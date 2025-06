Aeroporto di Comiso, nuove rotte internazionali in arrivo: 9 milioni dalla Regione per attrarre voli

Foto di Aeroporto di Comiso

Nuove rotte internazionali per l’aeroporto di Comiso. La Camera di commercio del Sud-Est Sicilia ha anticipato i risultati dell’avviso pubblico per la concessione di contributi alle compagnie aeree, con l’obiettivo di sviluppare e incrementare il traffico passeggeri da e per lo scalo ibleo. Il progetto, finanziato dalla Regione Siciliana con un investimento complessivo di 9 milioni di euro in tre anni, ha attratto importanti vettori come Volotea, Wizz Air ed EasyJet. I fondi sono stati assegnati sulla base di progetti tecnici che valutavano elementi chiave come il numero di voli e i volumi di traffico passeggeri attesi.

Nel dettaglio, Volotea ha già attivato per l’estate 2025 una rotta settimanale per Lille, che sarà operativa fino al 2027. Wizz Air Hungary lancerà una rotta stagionale per Katowice con due frequenze settimanali a partire dall’estate 2026 fino a quella del 2028. Wizz Air Malta, invece, introdurrà una rotta annuale per Tirana con tre voli a settimana, a partire dall’inverno 2025/26 fino al 2028. Importante anche l’impegno di EasyJet, che inaugurerà una rotta per Nizza dall’estate 2026 fino al 2028, con due frequenze settimanali e una riduzione a una sola frequenza nei mesi invernali. Sempre EasyJet attiverà anche una rotta per Basilea, operativa con due voli settimanali durante l’estate e una frequenza nei mesi invernali tra il 2026 e il 2028.