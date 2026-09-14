Nei giorni scorsi, un catanese di 17 anni è stato arrestato perché avrebbe mandato in frantumi le finestre di un’abitazione di via Domenico Tempio con una pistola. A chiedere l’intervento dei poliziotti di Catania è stato il proprietario dell’immobile che si è accorto del danneggiamento della porta-finestra dell’abitazione, mediante un pallino in piombo, esploso con un’arma ad aria compressa. Secondo quanto riferito ai poliziotti della squadra volanti, intervenuti sul posto, non si tratterebbe di un caso isolato. Già in passato, la vittima del danneggiamento avrebbe subìto analoghi danni alle finestre, fornendo elementi utili ad individuare il presunto responsabile, un 17enne, già noto alle forze dell’ordine.

I poliziotti hanno acquisito un filmato registrato dalle videocamere presenti in zona, in cui è stato notato il giovane mentre colpiva la finestra anche con un’altra arma, una carabina ad aria compressa. La questura ha avviato le indagini e ha rintracciato il minore nella sua abitazione, procedendo ad effettuare una perquisizione delle stanze, trovando una pistola ad aria compressa, priva del tappo rosso, con il relativo munizionamento. Pertanto, al termine delle attività di polizia giudiziaria, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno provveduto a sequestrare l’arma trovata e a denunciare il 17enne presso il Tribunale per i Minorenni di Catania.