Pensava di aver avuto un colpo di fortuna, trovando una carta di debito per terra, ma è finito denunciato dai carabinieri di Adrano. Succede a un 37enne di origini campane che, dopo il ritrovamento vicino a piazza Sant’Agostino, anziché cercare il legittimo proprietario, ha utilizzato la carta per fare acquisti. Nel frattempo, la titolare – accortasi subito di averla smarrita – ha sporto denuncia. E, dalle indagini, sono emersi diversi pagamenti successivi per un totale di 110 euro. Quasi tutti in un supermercato, più uno in un panificio.

Acquisite le copie degli scontrini presso le attività commerciali, con l’indicazione degli orari dei pagamenti, tramite le immagini di videosorveglianza i militari sono risaliti all’uomo. Che, peraltro, era stato controllato pochi giorni prima alla villa comunale di Adrano. Rintracciato, ha confermato lui stesso di aver trovato e usato la carta, per poi buttarla quando non consentiva più ulteriori pagamenti. Adesso è stato denunciato per indebito utilizzo di carte di credito o di pagamento.