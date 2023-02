Adrano, cinque persone arrestate. Droga e armi all’ombra del clan mafioso dei Santangelo

Due persone in carcere e tre agli arresti domiciliari. L’operazione è stata portata a termine dalla polizia di Adrano che, su delega della procura di Catania, ha messo sotto la lente d’ingrandimento un gruppo criminale specializzato nel traffico di droga che avrebbe agito all’ombra del clan mafioso dei Santangelo-Taccuni, costola alle pendici dell’Etna della famiglia di Cosa nostra dei Santapaola-Ercolano. In carcere sono finiti Gaetano Di Giovanni e Salvatore Restivo. Misura degli arresti domiciliari, invece, per Fabio Castelli, Vincenzo Bauso e Agatino Di Marzo. Al vertice del gruppo ci sarebbe stato proprio Castelli, insieme al fratello Vincenzo, poi diventato collaboratore di giustizia. La droga – eroina, cocaina e marijuana – sarebbe arrivata ad Adrano tramite fornitori attivi su Catania e Palagonia.

Le forze dell’ordine hanno individuato un’abitazione, in via Rometta ad Adrano, che era stata adibita a piazza di spaccio, e una sorta di magazzino della droga in via La Malfa. I soldi degli affari sarebbero confluiti in una cassa comune con una parte destinata al clan mafioso. Durante le indagini diversi i sequestri di droga e armi. Il 4 novembre 2019, quando venne arrestato Vincenzo Castelli, venne trovato in possesso di una pistola semiautomatica Beretta calibro 9×21, con matricola abrasa e canne mozzate, oltre a munizioni, droga e un giubbotto antiproiettile. Cinque giorni dopo vennero sequestrati 50 grammi di eroina a Giovanni D’Aparo e Federico Longo, mentre il 23 dicembre dello stesso anno a Fabio Castelli vennero sequestrati 200 grammi di cocaina, 50 grammi di eroina e 20 cartucce.