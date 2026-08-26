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Si è svolto oggi il vertice convocato dalla prefetta di Trapani, Daniela Lupo, per fare il punto sull’acqua contaminata distribuita dal Comune in alcune zone del capoluogo. Alla riunione, convocata dopo quella dello scorso 10 agosto, hanno partecipato rappresentanti della Regione, dell’Asp, della Protezione civile, dei vigili del fuoco, dell’aeronautica militare, delle forze dell’ordine e della Dia.

Il punto sull’acqua contaminata a Trapani

Il sindaco Giacomo Tranchida ha confermato che il fenomeno è circoscritto ad alcune strade già individuate in due ordinanze sindacali e che sono in corso accertamenti da parte dell’Asp per verificare l’efficacia degli interventi effettuati sulla rete idrica. Il Comune ha inoltre formalizzato la costituzione del Coc, che coordinerà il servizio sostitutivo con le autobotti. Nel corso dell’incontro è stato deciso di coinvolgere, attraverso l’Ati, gli altri comuni della provincia e la Regione per ottenere ulteriori mezzi e personale per potenziare il servizio sostitutivo.