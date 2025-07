Allarme acqua a Trapani: contaminazione batterica e scatta il divieto del Comune

Contaminazione dell’acqua potabile in una parte di Trapani. A seguito di analisi effettuate dall’Azienda sanitaria provinciale, sono state riscontrate anomalie microbiologiche nei campioni d’acqua prelevati in due zone del centro cittadino. La presenza di coliformi ed Escherichia coli ha portato all’emissione immediata di un’ordinanza comunale che vieta l’utilizzo dell’acqua per scopi potabili in via Custonaci (tra l’intersezione con via Corallai/via Patrico e via Nunzio Nasi) e in via Patrico (fino a Corso Vittorio Emanuele).

Il provvedimento, a tutela della salute pubblica, impone il divieto di usare l’acqua del rubinetto per bere, cucinare, lavare alimenti e per l’igiene personale nelle aree interessate. L’ordinanza resterà in vigore fino a nuova comunicazione. Le autorità sanitarie e tecniche sono già al lavoro per individuare la causa della contaminazione e ripristinare la piena potabilità della rete idrica nel più breve tempo possibile. Nel frattempo, il sindaco ha disposto l’attivazione di un servizio straordinario di approvvigionamento idrico, affidato a uomini e mezzi comunali, società partecipate o soggetti privati, per garantire acqua potabile alle famiglie coinvolte. Seguiranno aggiornamenti ufficiali sulla revoca del divieto e sul ritorno alla normalità.