Acireale, palazzo Romeo riapre con Bash: dall’aperitivo di qualità con un «costo felice» alle formule dedicate ai bambini

Un prestigioso palazzo, in piazza Santa Maria del Suffragio, nel cuore del centro storico di Acireale, e un ristorante che vuole fondere l’eleganza dello stile classico alla modernità. Sono questi alcuni degli ingrendienti che caratterizzano Bash: ristorante, pizzeria e lounge bar inaugurato nella cornice di palazzo Romeo. Una location storica che riparte per volontà dell’imprenditore Maurizio Celano, che ha scelto di distribuire i suoi 300 coperti tra la luminosa area interna, su due livelli, e il grande giardino esterno. Senza dimenticare il comodo parcheggio e la vicinanza al percorso pedonale turistico che conduce alle caratteristiche Chiazzette: rendendo il nuovo locale un posto adatto sia a concludere con una pizza una rilassante passeggiata ma anche all’organizzazione di un evento in cui proporre i piatti classici della cucina siciliana con qualche rivisitazione. E con una speciale attenzione alle intolleranze alimentari.

«Per quanto riguarda la pizza proponiamo un impasto classico siciliano, così da mantenere le nostre origini – racconta Celano – Ci apriamo però anche alla pizza contemporanea, fatta con impasti leggeri, una lunga lievitazione e il cornicione alto». Una trasformazione in chiave moderna, impreziosita dalla stagionalità dei condimenti con prodotti del territorio a chilometro zero. La sicilianità è uno dei motivi conduttori, ma non l’unico, anche dell’offerta proposta dal ristorante. Bash offre piatti classici, come i paccheri alla Norma o il risotto con i funghi porcini, «serviti con accuratezza e qualche piccola novità». Un capitolo a parte è quello riservato alla carne. Anche in questo caso si spazia dai grandi classici, come le polpette di manzo con l’aggiunta però di una salsa agli agrumi, fino alle costolette di vitello alla fiorentina. Un menu quasi interamente adatto anche ai celiaci, primi compresi, ma escluse le pizze, che sono però disponibili anche senza lattosio.

Dalle 18 alle 20 c’è poi la formula happy hour (anche gluten free). Che prende nettamente le distanze dai taglieri stracolmi di cibo di bassa qualità tanto in voga su TikTok. Per Bash, piuttosto,l’obiettivo è riprendere la formula originale dell’aperitivo proponendolo a un «costo felice» – per il cliente ma anche per il ristoratore, così da garantire gusto e sicurezza -, come lo definisce Maurizio Celano, e una proposta fatta di poche portate ma buone e sfiziose. Nel menù di Bash, infine, un’offerta apposita è dedicata ai bambini: con tre proposte a un prezzo fisso e contenuto. «Un trattamento particolare destinato alle famiglie – sottolinea Maurizio Celano -, affinché tutti possano gustare i nostri piatti». I più piccoli potranno scegliere una pietanza a scelta tra pizza, pasta o cotoletta, da abbinare a una bevanda e a un gelato.