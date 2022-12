Acireale, incidente mortale in corso Italia. Assessore: «Già in programma attraversamenti pedonali rialzati»

Un drammatico incidente è avvenuto intorno alle 3 della notte scorsa ad Acireale., nell’incrocio tra corso Italia e via Kennedy. Un 16enne, D.C.G., di Acireale, è morto mentre si trovava in sella al suo scooter dopo essere stato travolto da un’Audi Q8 che sarebbe andata controsenso, superando il segnale di divieto di corso Italia. La velocità dell’auto di grossa cilindrata, alla cui guida ci sarebbe stato un ragazzo di origine albanese di 23 anni, sarebbe stata sostenuta, tanto da rendere inevitabile lo scontro fatale per il ragazzo. Il 23enne si sarebbe fermato per prestare soccorso. Sul posto sono intervenute le volanti del commissariato di Acireale. Le forze dell’ordine stanno ricostruendo l’esatta dinamica del sinistro, in un incrocio spesso teatro di incidenti, nel pieno centro della città. Una tragedia che ha toccato l’intera comunità. Tanti i messaggi di cordoglio e di vicinanza alla famiglia. Molti hanno sottolineato come quello sia «l’incrocio delle disgrazie», scrive un utente. «L’anno scorso, sempre nello stesso incrocio, con la stessa dinamica, stava rischiando anche mio figlio». Tra i messaggi, sulla pagina Facebook Acireale Social, c’è chi fa notare la mancanza di provvedimenti su quel da parte delle istituzioni. «Nessuno ha preso provvedimenti», a cui segue il post di un altro utente rivolto all’amministrazione: «Cari amministratori acesi […] non voglio aggiungere molto, si sapeva da tempo, come denunciato da molti. Nessuno è intervenuto».

Dal canto suo, l’amministrazione prova a fare chiarezza. Interpellato da MeridioNews, l’assessore alla Polizia municipale Francesco Coco fa sapere che delle opere sono già in cantiere. «Un fatto drammatico. Siamo davanti a una persona che sarebbe andata ad alta velocità percorrendo controsenso una strada – afferma Coco – Davanti a chi non rispetta i segnali stradali cosa si può fare? Forse il ragazzo non si è reso conto. Pare che si sia fermato subito dopo e che sia risultato negativo dopo gli accertamenti alcolemici. Sugli interventi da fare, da quando mi sono insediato, a gennaio 2021 – spiega – abbiamo predisposto la realizzazione di 15 attraversamenti perdonali rialzati – prosegue – quattro sono stati realizzati». Sul punto in questione, da quanto afferma Coco, non possibile realizzare rotatorie. «Sono già in programma altri 11 attraversamenti rialzati, l’ufficio tecnico ha concluso l’affidamento delle opere qualche settimana fa e i lavori dovrebbero iniziare a breve. Uno di questi sarà realizzato proprio a ridosso dell’incrocio di corso Italia, all’altezza del panificio. Per l’inizio delle opere abbiamo dovuto attenerci ai tempi burocratici. Faremo il possibile – conclude – perché questo ed altri interventi per limitare gli eccessi di velocità in città possano essere realizzati tutti entro la fine del mio mandato».

Foto Google Maps