Acireale, due fratelli gemelli con la cocaina nascosta nei dispenser per i medicinali

Uno arrestato e l’altro denunciato per detenzione ai fini di spaccio di droga. Uniti anche in questo due fratelli gemelli di 20 anni di Acireale, in provincia di Catania. Nel pomeriggio di ieri, nel corso di un posto di blocco all’altezza della strada statale 114, i carabinieri hanno fermato un giovane alla guida di una Jeep Renegade. Il ragazzo, sin da subito, ha manifestato agitazione e ha cercato anche di scappare iniziando a correre prima di essere perquisito.

Bloccato dai militari a pochi metri di distanza, il 20enne aveva già buttato a terra un dispenser cilindrico di medicinali per l’influenza. Al suo interno, i carabinieri hanno trovato sette dosi di cocaina. La perquisizione è stata poi estesa anche all’abitazione del giovane. Mentre si stavano avvicinando alla casa, il 20enne ha iniziato a gridare, cercando di dare l’allarme e avvisare dell’arrivo dei carabinieri. All’interno dell’appartamento c’era solo il fratello gemello del ragazzo.

Nel corso della perquisizione in casa, i carabinieri hanno trovato appoggiato su uno scaffale della cucina un secondo dispenser – identico a quello che era stato buttato dal giovane e recuperato dai militari – con dentro altre quattro dosi di cocaina. All’interno dell’abitazione c’era anche un foglio di carta scritto a mano con appunti sulla compravendita di droga e 100 euro in contanti considerati il ricavato dell’attività di spaccio. Per questo, il 20enne alla guida dell’auto è stato arrestato in flagranza di reato, mentre il fratello gemello è stato denunciato all’autorità giudiziaria per lo stesso reato.