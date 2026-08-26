Foto di Giuseppe Santamaria

Un 27enne è stato aggredito e rapinato durante i festeggiamenti per Sant’Antonio Abate, patrono di Aci Sant’Antonio, nel Catanese. Per la vicenda i carabinieri hanno arrestato tre uomini di 30, 33 e 35 anni, già noti alle forze dell’ordine, con l’accusa di rapina aggravata.

L’aggressione durante la festa

I fatti sono avvenuti mentre nel centro del paese era in corso la tradizionale sfilata delle candelore dedicate a Sant’Antonio Abate. In via Umberto I è scoppiata una violenta lite in strada. Quando i militari sono arrivati sul posto hanno trovato il 27enne con diverse escoriazioni al volto e al capo e graffi sul collo. Il giovane ha raccontato ai carabinieri di essere stato aggredito e picchiato da tre conoscenti, che al termine dell’aggressione gli avrebbero sottratto una pochette contenente denaro, documenti ed effetti personali, oltre allo smartphone.

Vecchie acredini sfociate nella violenza

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, alla base dell’aggressione ci sarebbero state vecchie acredini tra la vittima e i tre presunti aggressori. I contrasti si sarebbero riaccesi negli ultimi giorni, dopo il ritorno del 27enne ad Aci Sant’Antonio, dove era arrivato proprio in occasione dei festeggiamenti per il patrono. L’incontro casuale tra i quattro sarebbe quindi degenerato prima in minacce e poi in un’aggressione fisica, conclusa con la sottrazione della pochette.

I tre rintracciati tra la folla

Dopo aver raccolto le prime informazioni e le descrizioni dei presunti aggressori, i carabinieri hanno avviato le ricerche nel centro cittadino, in quel momento affollato per la festa. I militari sono riusciti a individuare e bloccare i tre uomini, di 30, 33 e 35 anni. Nel corso degli accertamenti è stata inoltre recuperata la pochette della vittima. Ritrovato anche lo smartphone, che era stato nascosto all’interno di un tombino. Per tutti e tre sono quindi scattate le manette con l’accusa di rapina aggravata.