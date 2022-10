Aci Catena, rapinano farmacia sotto la minaccia di una pistola. Irruzione con camici e passamontagna

Con addosso camici bianchi e passamontagna, hanno fatto irruzione in una farmacia di Aci Catena e con una pistola in mano hanno minacciato i clienti e gli impiegati, per poi farsi consegnare i mille euro contenuti in cassa. Questa la ricostruzione effettuata dalla procura di Catania di ciò che è accaduto il 26 luglio nel centro dell’Acese. Le indagini hanno portato all’arresto di due 45enni di Catania. Per entrambi il giudice per le indagini preliminari ha disposto la misura cautelare in carcere.

Gli inquirenti sono riusciti a risalire ai responsabili grazie alle riprese effettuate dalle telecamere di videosorveglianza installate all’interno dell’esercizio commerciale. Dopo essersi appropriati del bottino, i rapinatori sono scappati a bordo di uno scooter, per poi disfarsi di camici e passamontagna poco dopo. I carabinieri, però, sono riusciti a ricostruire anche il percorso compiuto per allontanarsi dalla farmacia.