Capo Zafferano, multa agli acquascooter: circondano e minacciano i finanzieri in mare

23/06/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Una multa agli acquascooter in mare, a Capo Zafferano, nel Palermitano, si è trasformata in un assalto alla motovedetta della Guardia di finanza. Durante i controlli, alcuni conducenti di moto d’acqua erano stati fermati perché sfrecciavano in mare nel sito di interesse comunitario. A un tratto, però, la motovedetta è stata accerchiata dagli stessi mezzi e pure da un’imbarcazione. Con alcune persone che, come documentato da un video pubblicato in rete, hanno anche cercato si salire sul mezzo delle forze dell’ordine. Quattro giovani hanno minacciato i finanzieri e sono stati portati in caserma: due sono stati arrestati per oltraggio e resistenza e altri due denunciati.

La denuncia del comitato locale

«Queste sono le giornate di ordinaria follia che avvengono quotidianamente a Capo Zafferano e dintorni – scrive sui social il comitato promotore per rendere Capo Zafferano oasi marina protetta -. Le forze dell’ordine spesso sono insufficienti a fronteggiare l’illegalità dilagante. Attendiamo che la Regione Siciliana prenda atto di ciò che avviene e proceda a disciplinare con norme rigide ciò che si può fare e cosa no nell’area sito di interesse comunitario di Capo Zafferano».

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