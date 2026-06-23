Foto di Vigili del fuoco

Escursionista infortunato alla Grotta del Gelo, soccorso da vigili del fuoco

23/06/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Un escursionista genovese di 73 anni è scivolato durante un’escursione alla Grotta del Gelo dell’Etna, in località Linguaglossa, a oltre 2.000 metri di quota, infortunandosi alla spalla e procurandosi escoriazioni al viso.

Escursionista ferito alla Grotta de Gelo: i soccorsi

A soccorrerlo sul posto è stato l’equipaggio dell’elicottero Drago dei vigili de fuoco. Raggiunto da personale elisoccorritore e, dopo essere stato messo in sicurezza, è stato portato a bordo dell’elicottero con un verricello. Poi è stato trasportato all’ospedale Cannizzaro di Catania, dove è stato affidato alle cure dei medici. A supporto delle operazioni di salvataggio sono intervenuti anche appartenenti al soccorso alpino e militari della guardia di finanza.

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