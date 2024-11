Aci Bonaccorsi, scoperta un’autofficina abusiva. In un terreno vicino smaltiti rifiuti speciali

Foto generata con IA

Denunciato il titolare di denunciato il titolare di un’autofficina ad Aci Bonaccorsi, in provincia di Catania. I carabinieri hanno constatato che l’uomo, un 44enne del posto, aveva adibito un garage di sua proprietà a officina elettro meccanica, dove riceveva clienti che lì portavano i propri veicoli guasti. Nel terreno circostante la struttura, inoltre, aveva accumulato rifiuti speciali come pezzi di auto e porta targhe, pneumatici, ma anche bombole di gas vuote e stendi biancheria rotti: rottami inquinanti di vario tipo che, per essere smaltiti, necessitano di apposite procedure per non danneggiare l’ambiente. Il 44enne è stato denunciato all’autorità giudiziaria per attività di gestione di rifiuti non autorizzata, con contestuale sequestro di tutta l’area e ovviamente la chiusura dell’attività abusiva.