Chiede soldi come acconto per commettere un omicidio, arrestato 43enne di Porto Empedocle

13/01/2026 di , Tempo di lettura 1 min

La richiesta di un acconto per commettere un omicidio che si trasforma in un caso di tentata estorsione mafiosa. Questo quanto emerso a Porto Empedocle da un’indagine della Dda di Palermo che ha portato all’arresto di un uomo di 43 anni, Giuseppe Grassonelli, pregiudicato, finito in carcere su ordine del gip. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’uomo avrebbe preteso il pagamento di 6mila euro come parte di un compenso pattuito per un omicidio mai portato a termine. La somma sarebbe stata richiesta con ripetute intimidazioni, tra chiamate vocali e messaggi contenenti minacce esplicite, rivolte a una persona residente in Germania.

Le indagini e le armi sequestrate

Le investigazioni hanno accertato che il progetto criminoso non sarebbe stato abbandonato e che, anzi, erano in corso ulteriori preparativi. In questo contesto, lo scorso 24 maggio i carabinieri hanno arrestato anche un 38enne pregiudicato di Porto Empedocle, trovato in possesso di una pistola semiautomatica con matricola abrasa, munizioni e una maschera in plastica, elementi ritenuti funzionali alla commissione dell’omicidio. Nel corso delle perquisizioni sono state inoltre sequestrate altre armi e munizionamento. Il 43enne deve rispondere di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso ed è stato trasferito nel carcere di Agrigento, mentre l’inchiesta prosegue per chiarire tutti i contorni della vicenda.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Influenza K: 54enne morto al San Marco di Catania
Leggi la notizia

La richiesta di un acconto per commettere un omicidio che si trasforma in un caso di tentata estorsione mafiosa. Questo quanto emerso a Porto Empedocle da un’indagine della Dda di Palermo che ha portato all’arresto di un uomo di 43 anni, Giuseppe Grassonelli, pregiudicato, finito in carcere su ordine del gip. Secondo quanto ricostruito dagli […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dal 12 al 18 gennaio 2026
di

L’oroscopo di questa settimana da lunedì 12 gennaio stacca Venere dal Capricorno. Mentre Sole, Marte e Mercurio rafforzano ancora i segni di terra, con pensieri e valutazioni che rimangono solidi e razionali, i sentimenti arrivano in Acquario e si liberano con forza e intensità. Ma c’è spazio per tutti i segni nel nuovo oroscopo della […]

Oroscopo settimanale dal 5 all’11 gennaio 2026
di

La settimana dal 5 gennaio si presenta variegata e con un oroscopo all’insegna della mutevolezza della Luna. Che parlerà di volitività e ricerca di sicurezza, e metterà alcuni segni in difficoltà. Ariete e Bilancia dovranno decidere se sia il caso di cambiare radicalmente direzione. Mentre il Cancro non si ferma nella sua ricerca di sicurezze […]

Oroscopo di gennaio 2026
di

Inizia gennaio a caratterizzare questo 2026 che sembra portare tanto, anche in termini di oroscopo. Non sarà un mese noioso, portando anzi cambi planetari massivi. Prima dal Capricorno, magnificando i colleghi segni di terra Toro e Vergine. Poi, dopo il 20, sarà la volta dei segni d’aria, quando il sorprendente Acquario scatenerà mille novità felici […]

Business in chiaro

Bando Sicilia efficiente per le imprese: per un vero risparmio in bolletta, senza inseguire la burocrazia
di

Bollette che pesano. Nelle case, così come nelle aziende. Nel secondo caso, però, la buona notizia è che si può approcciare il tema dei costi energetici in modo diverso: da voce scomoda a lungimirante strategia per molte imprese siciliane. Grazie all’uso di strumenti come il bando Sicilia efficiente, che prevede contributi a fondo perduto per […]

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze