Uomo accoltellato nel Ragusano, l’allarme dato da un passante

foto creata con l'intelligenza artificiale

Un uomo è stato accoltellato intorno alle 12.30 di oggi a Scoglitti, frazione balneare di Vittoria, in provincia di Ragusa. Secondo quanto emerso finora, un passante si sarebbe accorto dell’uomo ferito e avrebbe contattato i carabinieri della stazione.

Un uomo è stato accoltellato a Scoglitti

L’uomo (che è un cittadino straniero) è stato soccorso e trasportato in ospedale a bordo di un’ambulanza con una ferita profonda al gluteo destro. Stando a ciò che riferiscono fonti sanitarie, non sarebbe in pericolo di vita. Sull’episodio sono in corso le indagini da parte dei militari della stazione di Scoglitti e del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Vittoria.