foto creata con l'intelligenza artificiale

Uomo accoltellato nel Ragusano, l’allarme dato da un passante

07/05/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Un uomo è stato accoltellato intorno alle 12.30 di oggi a Scoglitti, frazione balneare di Vittoria, in provincia di Ragusa. Secondo quanto emerso finora, un passante si sarebbe accorto dell’uomo ferito e avrebbe contattato i carabinieri della stazione.

Un uomo è stato accoltellato a Scoglitti

L’uomo (che è un cittadino straniero) è stato soccorso e trasportato in ospedale a bordo di un’ambulanza con una ferita profonda al gluteo destro. Stando a ciò che riferiscono fonti sanitarie, non sarebbe in pericolo di vita. Sull’episodio sono in corso le indagini da parte dei militari della stazione di Scoglitti e del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Vittoria.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Catania, sparatoria a San Cristoforo: arrestato nipote del boss
Leggi la notizia

Un uomo è stato accoltellato intorno alle 12.30 di oggi a Scoglitti, frazione balneare di Vittoria, in provincia di Ragusa. Secondo quanto emerso finora, un passante si sarebbe accorto dell’uomo ferito e avrebbe contattato i carabinieri della stazione. Un uomo è stato accoltellato a Scoglitti L’uomo (che è un cittadino straniero) è stato soccorso e […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo del mese di maggio 2026
di

Con maggio 2026 la primavera entra nel vivo, con un oroscopo dettato da un cielo movimentato, che svecchia, rinnova e fiorisce. Alle prese con i transiti di tanti pianeti e i loro effetti sui dodici dello zodiaco. Vediamo quali e come, segno per segno, nella nostra rubrica zodiacale. Ariete Maggio 2026 vi porta novità e […]

Agenda Formazione

Fondi interprofessionali: come la formazione trasforma un costo aziendale in opportunità
di

In un mondo in continua trasformazione, anche la formazione diventa una necessità costante. E strategica, per rimanere competitivi sul mercato. Non solo come singoli lavoratori, ma anche per le imprese, soprattutto piccole e medie. Che spesso, però, non sanno di avere già a disposizione uno strumento concreto, senza incidere sui propri bilanci. Si tratta dei […]

Business in chiaro

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze