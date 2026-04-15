Calatabiano, 59enne accoltella l’ammiratore della sorella

15/04/2026 di , Tempo di lettura 2 min

A Calatabiano, in provincia di Catania, un uomo ha accoltellato l’ammiratore della sorella. I carabinieri hanno arrestato un 59enne del posto, per lesioni personali aggravate e porto illegale di arma bianca.

La dinamica dell’aggressione al bar

È stato un 76enne della cittadina del Catanese a sporgere denuncia per un’aggressione subita poco prima all’interno di un bar. Così i carabinieri hanno avviato le indagini per identificate l’autore. La vittima ha raccontato ai militari che nel pomeriggio, intorno alle 17, mentre era seduto a un tavolino all’esterno di un bar è stato aggredito. Senza un apparente motivo, da un uomo a lui conosciuto. Quest’ultimo, dopo aver estratto un coltello, gli aveva colpito la gamba destra e cercato di attingerlo di nuovo. Senza tuttavia riuscirci perché spostandosi era caduto indietro per terra. L’aggressore sarebbe poi fuggito subito dopo l’intervento dei passanti.

L’aggressore rintracciato e fermato

Per le ferite causate alla vittima, sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118. Per ricostruire le fasi dell’aggressione e identificare il responsabile i militari hanno raccolto una sua descrizione fisica. Conoscendolo, poco dopo, lo hanno rintracciato in via Duomo a Calatabiano. Sin dalle prime fasi dell’identificazione, il 59enne è apparso in evidente stato di alterazione, verosimilmente dovuta all’assunzione di sostanze alcoliche. Circostanza che ha confermato il profilo di pericolosità tracciato dalla vittima. L’uomo che è stato accoltellato perché ammiratore della sorella dell’aggressore a Calatabiano.

I coltelli

Addosso all’uomo, i carabinieri hanno recuperato tre coltelli con punta acuminata. Uno lungo 15 centimetri (di cui 7 centimetri di lama), uno di 17 centimetri (di cui 8 centimetri di lama) e uno lungo 18 centimetri (di cui 8 centimetri di lama). Trovati anche altri due coltelli. Uno lungo 15 centimetri, di cui 6 di lama con punta piatta e un altro bi-lama lungo 12 centimetri di cui 5 di lama con punta acuminata. Le ricerche, proseguite nella sua abitazione, hanno consentito agli investigatori di recuperare, sul comodino accanto al letto, un altro coltello a scatto. Questa volta lungo 33 centimetri con lama lunga 15 centimetri con punta acuminata.

Accoltellato l’ammiratore della sorella

I carabinieri hanno anche acquisito e visionato i filmati, registrati dai sistemi di videosorveglianza attivi nella zona dell’aggressione. Immagini che cristallizzano esattamente le fasi dell’accoltellamento, confermando la versione della vittima. Tutti i coltelli sono stati sequestrati dai carabinieri che, sulla base delle testimonianze raccolte, hanno appreso il movente. All’origine del gesto ci sarebbe la gelosia del 59enne nei confronti della sorella manifestata nei giorni precedenti con minacce, arma da taglio alla
mano, nei confronti del 79enne. I militari di Calatabiano hanno arrestato il 59enne e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria che ha convalidato l’arresto disponendo per lui la sottoposizione ai domiciliari.

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