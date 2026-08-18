Gela, sedicenne accoltellato durante una lite in famiglia

Immagine creata con l'intelligenza artificiale

Un sedicenne è stato accoltellato, a Gela (in provincia di Caltanissetta), al culmine di una lite familiare. Il giovane ferito è stato portato all’ospedale Vittorio Emanuele della cittadina del Nisseno per tutti gli accertamenti del caso. La lite si è verificata nel quartiere Sant’Ippolito. Sono in corso le indagini per ricostruire quanto accaduto.