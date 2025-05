Accoltella la compagna al volto e alla nuca: arrestato un 39enne a Giardini Naxos

Foto di rawpixel.com

Un uomo di 39 anni, di origini marocchine, è stato arrestato dai carabinieri ieri sera a Giardini Naxos (nel Messinese) per maltrattamenti alla compagna. È stata la stessa vittima a chiamare il numero unico per le emergenze (112) per segnalare l’ennesima l’aggressione fisica subita dal compagno. Arrivati in casa della coppia, i militari hanno bloccato che è stato trovato in un forte stato di agitazione. Secondo quanto riferito agli inquirenti, la donna da circa quattro mesi subiva vessazioni fisiche e psicologiche da parte del compagno. La vittima ha raccontato ai carabinieri che, in un’occasione, il 39enne l’avrebbe colpita al volto e alla nuca con un coltellino.