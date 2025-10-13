Canicattini Bagni, 25enne accoltellata: era appena entrata in auto dopo il turno di lavoro

13/10/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Una ragazza di 25 anni è stata accoltellata a Canicattini Bagni, in provincia di Siracusa. Ad attenderla fuori dalla casa di cura per anziani, secondo quanto ricostruito finora, sarebbe stato un ragazzo con cui la 25enne avrebbe una relazione. L’episodio è avvenuto poco dopo le 14 di oggi pomeriggio. La giovane è stata portata al Pronto soccorso dell’ospedale.

La ragazza accoltellata a Canicattini Bagni

Stando a quanto emerso finora nel corso delle indagini, la 25enne sarebbe stata accoltellata all’uscita dal suo luogo di lavoro. Una struttura che si trova in via Messina, nella zona sud della cittadina in provincia di Siracusa. Uscita dalla struttura alla fine del turno di lavoro, la giovane è salita in auto con una collega. D’improvviso, il ragazzo avrebbe aperto lo sportello del lato passeggero della macchina e avrebbe sferrato diversi fendenti contro la vittima, seduta all’interno dell’abitacolo.

L'ospedale Umberto I di Siracusa

Diverse coltellate che hanno raggiunto la 25enne all’addome, a un braccio e anche a una gamba. Secondo quanto riferito al nostro giornale, la ragazza avrebbe perso molto sangue. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani di Canicattini Bagni, i carabinieri e gli operatori sanitari che, a bordo di un’ambulanza, hanno trasportato la vittima al Pronto soccorso. Il ragazzo, dopo avere accoltellato la 25enne, sarebbe riuscito a scappare. Poco dopo, però, gli inquirenti hanno individuato e rintracciato il sospettato ad Avola, cittadina del Siracusano di cui è originario. Sono ancora in corso le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica e il movente dell’accoltellamento della 25enne.

Nella comunità cittadina di Canicattini Bagni, il pensiero di molti è andato subito a Laura Petrolito. La 20enne uccisa nel 2018 dal suo compagno, Paolo Cugno. Il 32enne è stato poi trovato morto all’interno della sua cella nel carcere Pagliarelli di Palermo.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Catania: dieci chili di carne sequestrati in una gastronomia
Leggi la notizia

Una ragazza di 25 anni è stata accoltellata a Canicattini Bagni, in provincia di Siracusa. Ad attenderla fuori dalla casa di cura per anziani, secondo quanto ricostruito finora, sarebbe stato un ragazzo con cui la 25enne avrebbe una relazione. L’episodio è avvenuto poco dopo le 14 di oggi pomeriggio. La giovane è stata portata al […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dal 13 al 19 ottobre 2025
di

Con una Luna che soffia sulla natura più genuina di ogni segno zodiacale, c’è chi sarà più saggio e chi più euforico. Chi dovrà stringere i denti e chi tirerà un sospiro di sollievo. All’interno della nostra rubrica astrologica, ecco l’oroscopo della settimana, a partire da lunedì 13 ottobre 2025, per i 12 dello zodiaco. […]

Oroscopo settimanale dal 6 al 12 ottobre 2025
di

L’oroscopo per questa settimana, da lunedì 6 ottobre, è dominato da Mercurio e Marte, che si uniscono nello stesso segno per decidere di ottenere dei cambiamenti. Sobillano i segni d’acqua – Cancro, Scorpione e Pesci – a creare nuove strategie; mentre Venere è dalla parte dei segni di terra: Toro, Vergine e Capricorno. Scopriamo insieme […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze

Qualità Sicura a tavola

Siciliani all`opera

Fai la differenza

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]