Una ragazza di 25 anni è stata accoltellata a Canicattini Bagni, in provincia di Siracusa. Ad attenderla fuori dalla casa di cura per anziani, secondo quanto ricostruito finora, sarebbe stato un ragazzo con cui la 25enne avrebbe una relazione. L’episodio è avvenuto poco dopo le 14 di oggi pomeriggio. La giovane è stata portata al Pronto soccorso dell’ospedale.

La ragazza accoltellata a Canicattini Bagni

Stando a quanto emerso finora nel corso delle indagini, la 25enne sarebbe stata accoltellata all’uscita dal suo luogo di lavoro. Una struttura che si trova in via Messina, nella zona sud della cittadina in provincia di Siracusa. Uscita dalla struttura alla fine del turno di lavoro, la giovane è salita in auto con una collega. D’improvviso, il ragazzo avrebbe aperto lo sportello del lato passeggero della macchina e avrebbe sferrato diversi fendenti contro la vittima, seduta all’interno dell’abitacolo.

Diverse coltellate che hanno raggiunto la 25enne all’addome, a un braccio e anche a una gamba. Secondo quanto riferito al nostro giornale, la ragazza avrebbe perso molto sangue. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani di Canicattini Bagni, i carabinieri e gli operatori sanitari che, a bordo di un’ambulanza, hanno trasportato la vittima al Pronto soccorso. Il ragazzo, dopo avere accoltellato la 25enne, sarebbe riuscito a scappare. Poco dopo, però, gli inquirenti hanno individuato e rintracciato il sospettato ad Avola, cittadina del Siracusano di cui è originario. Sono ancora in corso le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica e il movente dell’accoltellamento della 25enne.

Nella comunità cittadina di Canicattini Bagni, il pensiero di molti è andato subito a Laura Petrolito. La 20enne uccisa nel 2018 dal suo compagno, Paolo Cugno. Il 32enne è stato poi trovato morto all’interno della sua cella nel carcere Pagliarelli di Palermo.