Valverde, uomo accoltellato dal cognato in una panineria

24/10/2025 di , Tempo di lettura 2 min

Un 31enne accoltella il cognato a Valverde, in provincia di Catania. In particolare, l’episodio è avvenuto in una panineria della frazione Maugeri della cittadina del Catanese.

Accoltella il cognato a Valverde

L’uomo, residente a San Gregorio di Catania, è stato denunciato dai carabinieri perché ritenuto responsabile lesioni personali, minacce aggravate e porto di armi o oggetti atti a offendere. Intorno a mezzanotte e mezza, alla centrale operativa della compagnia di Gravina di Catania, sono arrivate alcune segnalazioni su una lite in una panineria di Valverde. Chi ha dato l’allarme ai carabinieri, ha anche segnalato la presenza di un uomo armato di un coltello.

L’autodenuncia

Arrivati sul posto, i militari hanno trovato solo alcuni dei contendenti. Un uomo di 41 anni sanguinante per una profonda ferita al volto, all’altezza del sopracciglio, e la sorella di 35 anni. Poco dopo, sono arrivati anche tre giovani a bordo di un’auto. Tra questi, anche un 31enne che ha dichiarato di essere il fidanzato della 35enne, nonché l’autore del ferimento del 41enne. I carabinieri hanno allertato i soccorsi che hanno trasportato le persone coinvolte nella rissa in tre differenti Pronto soccorso. Nello specifico, in quelli degli ospedali Cannizzaro e del Policlinico di Catania, e in quello del nosocomio di Acireale.

Il ritrovamento dell’arma

I primi accertamenti dei carabinieri hanno consentito di trovare sul sedile posteriore dell’auto, l’arma con la quale il 31enne avrebbe colpito il fratello della fidanzata. Nella stessa macchina è stato trovato anche il piede d’appoggio di un tavolino di plastica della panineria. Nella borsetta della donna, invece, è stato recuperato un coltello da cucina sporco di sangue. Così è emerso che, fratello e sorella, sarebbero arrivati in quella panineria per discutere con il 31enne in merito a un affronto che avrebbe rivolto alla fidanzata e
al padre. A un certo punto, però, gli animi si sarebbero scaldati. Tanto che il 41enne avrebbe estratto il coltello dalla tasca e colpito il cognato. Secondo quanto emerso dalle indagini, la donna invece avrebbe schiaffeggiato il fidanzato che avrebbe strappato dal tavolo e utilizzato sul 41enne la sua arma di difesa.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Altra notte di spari a Catania: colpi contro un ristorante
Leggi la notizia

Un 31enne accoltella il cognato a Valverde, in provincia di Catania. In particolare, l’episodio è avvenuto in una panineria della frazione Maugeri della cittadina del Catanese. Accoltella il cognato a Valverde L’uomo, residente a San Gregorio di Catania, è stato denunciato dai carabinieri perché ritenuto responsabile lesioni personali, minacce aggravate e porto di armi o […]

La battaglia sul servizio idrico del Catanese: tra ricorsi, commissari e la convenzione miliardaria
Leggi la notizia

Un 31enne accoltella il cognato a Valverde, in provincia di Catania. In particolare, l’episodio è avvenuto in una panineria della frazione Maugeri della cittadina del Catanese. Accoltella il cognato a Valverde L’uomo, residente a San Gregorio di Catania, è stato denunciato dai carabinieri perché ritenuto responsabile lesioni personali, minacce aggravate e porto di armi o […]

Il boss Aldo Ercolano è il «mandante» del duplice omicidio degli imprenditori Rovetta e Vecchio
Leggi la notizia

Un 31enne accoltella il cognato a Valverde, in provincia di Catania. In particolare, l’episodio è avvenuto in una panineria della frazione Maugeri della cittadina del Catanese. Accoltella il cognato a Valverde L’uomo, residente a San Gregorio di Catania, è stato denunciato dai carabinieri perché ritenuto responsabile lesioni personali, minacce aggravate e porto di armi o […]

L`oroscopo di Marco Amato

Il segno zodiacale del mese: chi ha paura dello Scorpione?
di

Tanto temuto e tacciato di misteriosa pericolosità, il segno zodiacale del mese è lo Scorpione. Segno fisso d’autunno che incarna la caducità della materia e la sua trasformazione in un’altra forma. Spesso famigerato per la sua fama di mistero, vendicatività e per la sua attitudine alla seduzione, è uno dei segni più maltrattati e fraintesi […]

Oroscopo speciale: Luna nuova in Bilancia
di

La Luna si compie nuova in Bilancia e l’oroscopo segnala la rinascita delle energie emotive. Si preparano delle novità nell’approccio dei dodici segni zodiacali a emozioni e sentimenti. Ma anche di porsi rispetto alla vita. Stimolati da una Luna che si forma in un segno, la Bilancia, che implicita ritrovata gentilezza e un modo di […]

Oroscopo della settimana dal 20 al 26 ottobre 2025
di

L’oroscopo della settimana, a partire da lunedì 20 ottobre, promette ribaltoni eclatanti per i segni d’acqua. L’entrata del Sole in Scorpione lo rende il segno protagonista della settimana. Venere in Bilancia, invece, fa sentire i segni d’aria i più amati della settimana. Sfide piacevoli per Leone, Sagittario e Acquario. ARIETE Questa settimana porta cambiamenti notevoli […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze

Qualità Sicura a tavola

Siciliani all`opera

Fai la differenza

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]