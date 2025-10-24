Un 31enne accoltella il cognato a Valverde, in provincia di Catania. In particolare, l’episodio è avvenuto in una panineria della frazione Maugeri della cittadina del Catanese.

Accoltella il cognato a Valverde

L’uomo, residente a San Gregorio di Catania, è stato denunciato dai carabinieri perché ritenuto responsabile lesioni personali, minacce aggravate e porto di armi o oggetti atti a offendere. Intorno a mezzanotte e mezza, alla centrale operativa della compagnia di Gravina di Catania, sono arrivate alcune segnalazioni su una lite in una panineria di Valverde. Chi ha dato l’allarme ai carabinieri, ha anche segnalato la presenza di un uomo armato di un coltello.

L’autodenuncia

Arrivati sul posto, i militari hanno trovato solo alcuni dei contendenti. Un uomo di 41 anni sanguinante per una profonda ferita al volto, all’altezza del sopracciglio, e la sorella di 35 anni. Poco dopo, sono arrivati anche tre giovani a bordo di un’auto. Tra questi, anche un 31enne che ha dichiarato di essere il fidanzato della 35enne, nonché l’autore del ferimento del 41enne. I carabinieri hanno allertato i soccorsi che hanno trasportato le persone coinvolte nella rissa in tre differenti Pronto soccorso. Nello specifico, in quelli degli ospedali Cannizzaro e del Policlinico di Catania, e in quello del nosocomio di Acireale.

Il ritrovamento dell’arma

I primi accertamenti dei carabinieri hanno consentito di trovare sul sedile posteriore dell’auto, l’arma con la quale il 31enne avrebbe colpito il fratello della fidanzata. Nella stessa macchina è stato trovato anche il piede d’appoggio di un tavolino di plastica della panineria. Nella borsetta della donna, invece, è stato recuperato un coltello da cucina sporco di sangue. Così è emerso che, fratello e sorella, sarebbero arrivati in quella panineria per discutere con il 31enne in merito a un affronto che avrebbe rivolto alla fidanzata e

al padre. A un certo punto, però, gli animi si sarebbero scaldati. Tanto che il 41enne avrebbe estratto il coltello dalla tasca e colpito il cognato. Secondo quanto emerso dalle indagini, la donna invece avrebbe schiaffeggiato il fidanzato che avrebbe strappato dal tavolo e utilizzato sul 41enne la sua arma di difesa.